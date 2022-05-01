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Алексей Жамнов: Федоров доказал всем диванным специалистам, что он на своем месте

ЦСКА выиграл свой второй в истории Кубок Гагарина
01 мая 2022 11:03
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поздравил ЦСКА и наставника команды Сергея Федорова с завоеванием Кубка Гагарина.

«Игра понравилась, смотрел по телевизору. Думаю, ЦСКА заслуженно взял кубок. Ребята - молодцы, вернулись в серию, проигрывая 1-3 в финале. Это проявление характера. Игроки ЦСКА не опустили руки, бились до конца и в итоге заслужили кубок. Очень рад за Серегу Федорова, которого все критиковали в начале сезона, который доказал всем нашим диванным специалистам, что человек на своем месте и умеет работать», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, решающий, седьмой финальный матч в Магнитогорске против «Металлурга» завершился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА, который смог отыграться в серии со счета 1-3.

Таким образом, армейцы во второй раз в своей истории выиграли трофей, который стал первым для Федорова.

источник: «РИА Новости»
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