Игорь Ларионов: ЦСКА сплотился, поверив в Федорова, а он - в игроков

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов прокомментировал вклад главного тренера ЦСКА Сергея Федорова в успех команды.

Напомним, что армейцы завоевали Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург» (4-3).

«Рад за Сергея, написал ему после победы. У нас как говорят: если проиграл, то мало опыта, а выиграл - у тебя была готовая команда. Ему много чего пришлось преодолеть, и команда сплотилась, поверив в него, а он - в игроков. С учетом его хоккейного опыта он хорошо знает игру, и хочется поздравить его с победой», - цитирует Ларионова ТАСС.

Добавим, чтт для ЦСКА это второй трофей в истории КХЛ. Ранее московская команда побеждала в сезоне 2018/2019.