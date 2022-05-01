Стал известен один кандидатов на пост главного тренера «Куньлуня»

Одним из кандидатов на пост главного тренера клуба «Куньлунь Ред Стар» является Дэвид Немировски.

С 2018 года 45-летний специалист работал наставником нижегородского «Торпедо». Команда трижды выходила в плей-офф.

«Ведутся переговоры с кандидатами. Дэвид входит в их число. Но договоренности пока не достигли. И не подписали контракт», - приводит ТАСС заявление пресс-службы команды.

Добавим, что в минувшем сезоне «Куньлунь» занял 12-е место в таблице Восточной конференции. Клуб набрал 25 очков в 48 матчах.