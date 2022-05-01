Хабибулин вошел в тренерский штаб «Торпедо»

Олимпийский чемпион Николай Хабибулин стал тренером вратарей «Торпедо».
О назначении 49-летнего специалиста информирует пресс-служба нижегородской команды. Ранее «Торпедо» возглавил Игорь Ларионов. Кроме того, в штаб клуба КХЛ вошли Андрей Козырев, Филипп Арзамасов, Андрей Емельянов и Михаил Васильев.
Напомним, что Хабибулин работал с олимпийской сборной России и молодежной командой.
В минувшем сезоне »Торпедо» возглавлял Дэвид Немировски. Клуб занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.
источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)