Хабибулин вошел в тренерский штаб «Торпедо»

«Динамовцы оказались не готовы к борьбе за золото с «Зенитом»? Так никто не готов!» Сенников — о развязке чемпионата

Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном домашнем поражении «Динамо» от «Урала» (2:3), которое сделало для «Зенита» золотым предстоящий матч с «Локо».