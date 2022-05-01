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Бочаров покинул московское «Динамо»

Клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде плей-офф, уступив ЦСКА (0-4).
01 мая 2022 13:59
автор: Александр Поволоцкий

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров покинул клуб.

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, у 26-летнего хоккеиста истек срок контракта.

«Это непростое решение, так как расставание со своим воспитанником всегда болезненно. Хочется поблагодарить Ваню за игру и пожелать успехов в дальнейших сезонах. Надеемся, что перемены пойдут на пользу всем», - заявил генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

Добавим, что в минувшем сезоне Бочаров провел 37 матчей, в которых одержал 22 победы и в среднем пропускал 2.38 шайбы за игру.

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