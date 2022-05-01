Прохоркин подписал контракт со СКА

Олимпийский чемпион Николай Прохоркин подписал соглашение со СКА.

Как сообщает пресс-служба армейцев, контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан до 2025 года. Минувший чемпионат Николай провел в «Авангарде».

«За три года, проведенных в составе СКА, Санкт-Петербург стал для меня домом. Даже когда не играл здесь, проводил лето с семьей именно в Петербурге. За время моего отсутствия произошло много изменений, но и остались те ребята, с кем я играл», - приводит ТАСС слова Прохоркина.

В прошедшем сезоне Прохоркин провел 54 матча, в которых набрал 28 (15+13) очков. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции уступил «Металлургу» (3-4).