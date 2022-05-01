Быков назвал причину, по которой отказался возглавить «Авангард»

Бывший наставник сборной России Вячеслав Быков рассказал, почему не ответил согласием на предложение омского «Авангарда» возглавить команду.

Ранее стало известно, что главным тренером клуба стал Дмитрий Рябыкин. С ним заключен контракт сроком на один год.

«Надо отдавать долги семье за все то время, что работал в разных клубах вдали от родных! Есть те жизненные ценности, которые надо уважать!» — приводит «Чемпионат» слова Быкова.

Напомним, что по окончании сезоне »Авангард» покинул наставник Боб Хартли. В плей-офф команда уступила «Металлургу» во втором раунде (3-4).