Роман Ротенберг: Сейчас в сборной России собраны лучшие игроки в мире

Первый Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что на настоящий момент в сборной России находятся лучшие игроки в мире. Команда в ближайшее время сыграет с Беларусью контрольные матчи.

«Почему в сборной нет сильнейших игроков? Ну только вчера был финал, и ребятам было бы тяжело играть сразу за сборную, если говорить об игроках ЦСКА и «Магнитки». Сейчас в сборной собраны ребята с огромной перспективой. Это лучшие игроки в мире, которые очень высоко задрафтованы, тем не менее хотят играть и оставаться в России.

Отметим, что 2 мая сборная России проведет контрольный матч с Белоруссией в Туле (Россия).