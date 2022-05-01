«Автомобилист» зарегистрировал контракты с четырьмя легионерами

«Автомобилист» подписал контракты с четырьмя легионерами.
Как сообщает пресс-служба уральского клуба, двухлетние соглашения заключены с голкипером Юхой Метсолой, защитником Юрки Йокипаккой, Миро Аалтоненом и Кертисом Волком. Контракты зарегистрированы в Центральном информационном бюро КХЛ.
Отметим, что Метсола ранее выступал за «Салават Юлаев», Йокипакка - за «Сибирь», Аалтонен играл в «Витязе», Волк в «Барысе».
Напомним, что «Автомобилист» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
источник: ХК «Автомобилист»