Александр Харламов: В «Торпедо» понимают, что неправильно давать Ларионову один год

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал подписание соглашения с новым главным тренером клуба Игорем Ларионовым.

Напомним, что 61-летний специалист работал с молодежной и олимпийской (второй) сборными России.

«Какой кредит доверия Ларионову? У нас договор на два года. Понимаем, что неправильно давать один год. Под Ларионова игроки пойдут? Очень много звонков от ребят, которые хотят. Но у нас все регламентировано. Пойдут, это не значит, что дойдут до «Торпедо». Права принадлежат другим клубам, захотят ли те клубы вести переговоры? Мы не способны платить большой выкуп. Менять? Однако все хотят взамен топовых хоккеистов», - цитирует «Матч ТВ» Харламова.

Добавим, что в минувшем сезоне нижегородцы под руководством Дэвида Немировски заняли девятое место в Западной конференции, не дотянув несколько очков до зоны плей-офф из-за досрочного завершения регулярного чемпионата.