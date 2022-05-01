Дацюк стал консультантом по развитию молодых игроков

Олимпийский чемпион Павел Дацюк рассказал о том, чем планирует заниматься в ближайшее время.

Отметим, что член «Тройного золотого клуба» официально о завершении карьеры не объявлял.

«Детский тренер - это не мое, у меня нет столько терпения. Мое - развитие юных хоккеистов, это hockey player development. В России, как и в Америке, эта должность появляется. Консультант по развитию молодых игроков», - приводит ТАСС слова Дацюка.

Добавим, что последний матч 43-летний хоккеист провел в марте 2021 года, выступая в плей-офф за «Автомобилист».