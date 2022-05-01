Сергей Федоров: Думаю, ЦСКА расслабил в финальной серии «Металлург», когда проиграл со счетом 0:4

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал возможную причину успеха команды в финале Кубка Гагарина с «Металлургом» (4-3).

Напомним, что армейцы уступали по ходу серии 1-3, но смогли выиграть три матча подряд.

«Думаю, мы их расслабили, когда 0:4 проиграли. «Металлург» — прекрасная, мобильная команда. Но 0:4, 0:1, я понял без всякого зазнайства, что они, может быть, все свои сильные стороны уже показали сыграли. Нам надо было работать и показать, что мы можем», — заявил Федоров в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА завоевал Кубок Гагарина во второй раз в своей истории. Первая победа была в сезоне 2018/2019.