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Сергей Федоров: Думаю, ЦСКА расслабил в финальной серии «Металлург», когда проиграл со счетом 0:4

Специалист завоевал трофей в дебютном сезоне в качестве главного тренера команды.
01 мая 2022 19:24
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал возможную причину успеха команды в финале Кубка Гагарина с «Металлургом» (4-3).

Напомним, что армейцы уступали по ходу серии 1-3, но смогли выиграть три матча подряд.

«Думаю, мы их расслабили, когда 0:4 проиграли. «Металлург» — прекрасная, мобильная команда. Но 0:4, 0:1, я понял без всякого зазнайства, что они, может быть, все свои сильные стороны уже показали сыграли. Нам надо было работать и показать, что мы можем», — заявил Федоров в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА завоевал Кубок Гагарина во второй раз в своей истории. Первая победа была в сезоне 2018/2019.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Специалист завоевал трофей в дебютном сезоне в качестве главного тренера команды.
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