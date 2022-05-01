Третьяк назвал матчи России и Белоруссии экзаменом для хоккеистов

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил товарищеские матчи между сборными России и Белоруссии по хоккею. Накануне команды провели выставочную игру в Туле, победу в которой одержали россияне со счетом 5:2.

«Здесь у каждого из ребят свое имя, такие матчи - самая большая гордость для хоккеиста, для каждого мальчишки это не только праздник, но и экзамен», - приводит слова Третьяка ТАСС.

В составе победителей отличились Никита Тертышный, Марат Хайруллин (дубль) Федор Свечков и голкипер Дмитрий Николаев. Примечательно, что эта встреча стала для сборной России юбилейной - 800-й в ее истории.