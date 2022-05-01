Сборная Швеции победила на юниорском чемпионате мира

В финале юниорского чемпионата мира сборная Швеции оказалась сильнее национальной команды США. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Тре Крунур».

В составе победителей дубли оформили Ноа Эстлунд и Лиам Эгрен. Также по одной шайбе забросили Оскар Петтерссон и Йонатан Леккеримяки.

У американцев дублем отметился Рутгер Макгроарти. Еще по одному голу забили Райан Леонард и Фрэнк Назар.

Добавим, что бронзу завоевала Финляндия, обыгравшая в матче за третье место Чехию (4:1).