Панарин сыграет в первом матче плей-офф Кубка Стэнли против «Питтсбурга»

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил, что он сыграет в стартовом матче плей-офф Кубка Стэнли против «Питтсбурга», который состоится 4 мая.

«Готов к работе, жду первый матч, впереди еще два дня. Эмоции и ожидания довольно высоки. Если у тебя в голове все в порядке, то и твое тело чувствует себя хорошо.

У нас хорошая команда. Сейчас нам не нужно никого поддерживать, потому что все чувствуют себя хорошо. Просто немного взволнованы. Это самые важные два месяца в году», - цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 75 играх и набрал 96 очков по системе «гол+пас» (22+74).