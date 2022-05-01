«Ванкувер» отправил в фарм-клуб российского нападающего Подколзина

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин переведен в фарм-клуб - «Абботсфорд Кэнакс».

По информации пресс-службы команды, вместе с россиянином туда отправились Артур Шилов, Спенсер Мартин и Уильям Локвуд, а нападающие Ник Петан и Шелдон Дрис выставлены на драфт отказов.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Подколзин провел 79 матчей, в которых набрал 26 (14+12) очков.

«Ванкувер» занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Стэнли.