«Виннипег» Свечникова обыграл «Сиэтл» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ

В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на своем льду переиграл «Сиэтл Кракен».
Встреча завершилась волевой победой хозяев со светом 4:3. Отметим, что по ходу встречи «Виннипег» уступал 1:3.
В составе победителей отличились Морган Бэррон, Блэйк Уилер, Доминик Тонинато и Кайл Коннор. Гости ответили шайбами Александера Веннберга, реализовавшего большинство, Даниэля Спронга и Райли Шихэн.
Российский нападающий «Джетс» Евгений Свечников не отметился результативными действиями.
«Виннипег» с 89 очками занял 11-е место на Западе, дебютант лиги «Сиэтл» с 60 очками финишировал на предпоследней, 15-й строчке.
источник: «Советский спорт»