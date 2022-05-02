«Виннипег» Свечникова обыграл «Сиэтл» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ

Выход ЦСКА из кризиса оказался фейком. Как армейцы проиграли своему самому удобному сопернику

В 27-м туре РПЛ красно-синие уступили в Грозном «Ахмату» (0:2), который до этого победили всухую восемь раз подряд, и остались на четвертом месте.