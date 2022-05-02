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ФХР не будет продлевать контракт с Жамновым, который отказался тренировать сборную России

Команда отстранена от международных соревнований
02 мая 2022 00:30
автор: Александр Шульгин

Наставник сборной России по хоккею Алексей Жамнов отказался тренировать команду в выставочных матчах против Белоруссии 1 и 2 мая, сообщает «РБК-Спорт».

По информации источника, в связи с этим ФХР не будет продлевать контракт со специалистом.

Напомним, под руководством Жамнова сборная России завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине. Тренер должен был готовить команду к чемпионату мира в Финляндии, однако IIHF отстранила россиян от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

В первом выставочном матче Россия с Сергеем Зубовым на тренерской скамейке обыграла белорусов со счетом 5:2. Вторая игра пройдет 2 мая, начало в 16.00 по московскому времени.

источник: РБК
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