ФХР не будет продлевать контракт с Жамновым, который отказался тренировать сборную России

Наставник сборной России по хоккею Алексей Жамнов отказался тренировать команду в выставочных матчах против Белоруссии 1 и 2 мая, сообщает «РБК-Спорт».

По информации источника, в связи с этим ФХР не будет продлевать контракт со специалистом.

Напомним, под руководством Жамнова сборная России завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине. Тренер должен был готовить команду к чемпионату мира в Финляндии, однако IIHF отстранила россиян от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

В первом выставочном матче Россия с Сергеем Зубовым на тренерской скамейке обыграла белорусов со счетом 5:2. Вторая игра пройдет 2 мая, начало в 16.00 по московскому времени.