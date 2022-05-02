Федоров и Ларионов претендуют на пост главного тренера «Детройта»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и Игорь Ларионов претендуют на пост наставника «Детройт Ред Уингз».

Как сообщает The Athletic, руководство точно не будет продлевать соглашение с возглавляющим сейчас команду Джеффом Блэшиллом, с которым «красные крылья» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции минувшего регулярного чемпионата и не попали в плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, под руководством Федорова армейцы выиграли свой второй в истории Кубок Гагарина.

Ранее было объявлено, Ларионов назначен главным тренером нижегородского «Торпедо».