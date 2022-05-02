Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин оценил свой дебютный сезон в НХЛ.

«Мы старались и хотели добиться лучшего результата. Это был невероятный год с прекрасной командой и прекрасным клубом. Хотел бы выразить благодарность «Ванкуверу» за отличную возможность сыграть за команду в этом сезоне.

Спасибо моим одноклубникам, которые всегда поддерживали меня и помогали. Также я благодарен болельщикам «Кэнакс» за великолепную атмосферу на «Роджерс Арене» и их потрясающую поддержку. Увидимся в следующем сезоне! Берегите себя!», - написал хоккеист в своих соцсетях.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Подколзин провел 79 матчей, в которых набрал 26 (14+12) очков.

«Ванкувер» занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Стэнли.