Третьяк - о голе Николаева: Радовался больше всех, потому что мне не довелось забрасывать шайбы

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился эмоциями от заброшенной шайбы голкипера вратаря сборной России Дмитрия Николаева в выставочном матче против команды Белоруссии.

Напомним, что встреча в Туле завершилась со счетом 5:2 в пользу подопечных Сергея Зубова.

«Никто в российском и советском хоккее так не забивал в пустые ворота. Поэтому его можно поздравить. Хорошая игра, я за него больше всех радовался, потому что мне не довелось, хоть я и сыграл очень много матчей за сборную страны», – приводит слова Третьяка официальный телеграм-канал ФХР.

Добавим, что Николаев поразил пустые ворота соперника на 58-й минуте при счете 3:2.