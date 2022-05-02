Заварухин ответил на вопрос, готов ли «Автомобилист» обходиться без легионеров

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, готова ли команда обходиться без легионеров в следующем сезоне КХЛ.

«Они были на первых ролях, были исполнители высокого класса. Ведётся работа по поиску русских игроков, которые смогут взять лидерство в команде, поведут за собой. Есть и наши такие игроки, но их очень мало», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне уральцы заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попали в плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее стало известно о том, что ФХР направляла предложения в Министерство спорта РФ с предложением уменьшить количество иностранных хоккеистов в заявках клубов КХЛ с пяти до трех, однако глава ведомства Олег Матыцин не сколнен менять действующий реглмаент.