КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина.

Напомним, что в решающем противостоянии сошлись московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Обладателем трофея стал московский клуб, выигравший серию со счетом 4-3.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, лучшим вратарем финала признан голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин. На его счету три победы, 93,4 процента отраженных бросков. Также 39-летний вратарь установил рекордную сухую серию (156 минут 34 секунды) для финалов Кубка Гагарина.

Лучшим защитником стал армеец Никита Нестеров. Он набрал 4 (1+3) очка в семи матчах при показателе полезности «+4». Лучшим среди форвардов признан «сталевар» Филипп Майе. Канадский нападающий набрал 6 (2+4) очков в семи играх.