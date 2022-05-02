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Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал о целях команды на будущий сезон

Клуб настроен побороться за высокие места
02 мая 2022 11:40
автор: Александр Шульгин

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин озвучил цели команды на следующий сезон КХЛ.

«Наверное, перед сезоном будем общаться, но у «Автомобилиста» всегда высокие задачи. Надо понимать, какая команда будет с этой обстановкой в мире и стране, непонятно, что будет. В любое время все может поменяться, от этого и станем отталкиваться, какие у нас будут исполнители. Мы будем стремиться выполнить поставленные задачи», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне уральцы заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попали в плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее Заварухин рассказал о том, как клуб будет пытаться обходиться без легионеров.

источник: Чемпионат.com
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