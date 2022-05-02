Подписавший контракт с «Автомобилистом» Метсола не будет играть в КХЛ в следующем сезоне

Финские игроки подписавшие контракт с «Автомобилистом» не будут играть в следующем сезоне КХЛ.

Как сообщает Iltalehti, речь идет о форвардах Юхе Метсоле, Миро Аалтонене и Юрке Йокипакке.

«Юха подписал контракт в начале января. Интересно, почему клуб объявил о контрактах финских игроков именно сейчас. Они не глупые, но знают, что финны в нынешней ситуации не уедут в Россию», — заявил агент хоккеиста Ярмо Корк.

Отмечается, что Аалтонен также согласился на переход в «Автомобилист» до Олимпиады в Пекине.

Ранее об уходе из СКА заявил финский защитник Микко Лехтонен.