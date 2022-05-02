Вадим Шипачев: Не вымаливал свой контракт с «Динамо» и не виноват, что кто-то играет за 10 миллионов

Российский нападающий Вадим Шипачев рассказал почему пока не продлевает соглашение с московским «Динамо».

Ранее в СМИ сообщалось, что олимпийский чемпион может подписать контракт с казанским »Ак Барсом».

«Я же не вымаливал этот контракт, и не сам его себе предлагал. Я обозначил руководству, что хочу остаться в «Динамо», дальше начались переговоры. Мне предложили контракт с понижением зарплаты, хотя были предложения из других клубов. И предложения как минимум не хуже. Но «Динамо» было в приоритете. Я же не виноват, что кто-то за 10 миллионов рублей играет. Значит его так оценили. А если говорить о соотношении цена/качество, то я не считаю, что как-то плохо играю за «Динамо». Статистику не обманешь», - цитирует Шипачева Sport24.ru.

Напомним, что казанский клуб возглавил Олег Знарок.

В минувшем сезоне Шипачев провел 59 игр, в которых набрал 77 (27+50) очков.