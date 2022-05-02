Шипачев рассказал о беседе с легионерами «Динамо» перед стартом плей-офф

Нападающий московского «Динамо» заявил, что провел беседу с легионерами команды перед началом розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, что по ходу плей-офф команду покинули канадский форвард Эрик О'Делл и шведский нападающий Андре Петерссон.

«Я еще перед стартом плей-офф всем иностранцам сказал: если можете остаться — оставайтесь, вы нам нужны, если не можете — уезжайте спокойно, никто вас не осудит, насильно держать не будет. Понимаем, что у них и семьи, и давление сумасшедшее. Такой ситуации никогда не было и, быть может, никогда не будет. Просил их принять осознанно это решение. Пацаны пообщались и решили остаться», - приводит Sport24.ru слова Шипачева.

Добавим, что «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина, уступив во втором раунде ЦСКА (0-4).