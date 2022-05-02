Защитник «Миннесоты» Куликов рассказал, в чем секрет бомбардирских качеств Капризова

Российский защитник «Миннесоты Уайлд» Дмитрий Куликов высказался об игровых качествах своего соотечественника Кирилла Капризова, который является лучшим российским бомбардиром в текущем сезоне.

«Со стороны кажется, что Капризова нереально отодвинуть от шайбы и добраться до нее, когда он ставит корпус.

Он сильный в углах, хорошо шайбу закрывает – это да. Партнеров видит отлично. Нестандартно играет, пытается на себя внимание отвлечь, а потом партнеров находит. Бросает из нестандартных позиций, поэтому у него много шайб залетает — вратари не ожидают», — цитирует Куликова Sports.ru.

Напомним, в нынешнем сезоне Капризов провел 81 матч, в котором набрал 108 (47+61) очков. Тем самым россиянин превзошел показатели Павла Буре, Сергея Федорова и Александра Могильного по количеству очков за один сезон среди россиян. Текущий рекорд (128 очков) принадлежит форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.