Горшков стал игроком «Авангарда»

«Авангард» заключил контракт с форвардом Александром Горшковым.

Как сообщает официальный сайт омского клуба, соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитан на два сезона.

«Горшков долгое время был лидером «Амура», за последние четыре сезона он неизменно забивал 10 и более шайб. Стабильный мастер, праворукий, техничный форвард, обладающий хорошей скоростью и высоким голевым чутьем. Для него переход в «Авангард» станет новым вызовом в карьере», — сказал генменеджер «Авангарда» Алексей Волков.

В минувшем сезоне Горшков провел 47 матчей, в которых набрал 25 (12+13) очков.

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