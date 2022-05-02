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Горшков стал игроком «Авангарда»

Ранее хоккеист выступал за хабаровский «Амур».
02 мая 2022 17:52
автор: Александр Поволоцкий

«Авангард» заключил контракт с форвардом Александром Горшковым.

Как сообщает официальный сайт омского клуба, соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитан на два сезона.

«Горшков долгое время был лидером «Амура», за последние четыре сезона он неизменно забивал 10 и более шайб. Стабильный мастер, праворукий, техничный форвард, обладающий хорошей скоростью и высоким голевым чутьем. Для него переход в «Авангард» станет новым вызовом в карьере», — сказал генменеджер «Авангарда» Алексей Волков.

В минувшем сезоне Горшков провел 47 матчей, в которых набрал 25 (12+13) очков.

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источник: ХК «Авангард»
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