«Вашингтон» заключил трехлетний контракт с российским форвардом Тринеевым

«Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт с российским нападающим Богданом Тринеевым, который в прошедшем сезоне выступал за московское «Динамо».
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 11 матчах за московское «Динамо», не набрав очков. В плей-офф Тринеев провел девять встреч и отметился результативной передачей. Всего на его счету 23 матча в КХЛ.
В первом раунде Кубка Стэнли-2022 «Вашингтон» сыграет с «Флоридой».
источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»