Защитник «Ак Барса» Журавлев подписал контракт с «Колорадо»

Защитник казанского «Ак Барса» Даниил Журавлев подписал контракт с «Колорадо Эвеланш».

Как сообщает официальный сайт НХЛ, соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Напомним, игрок был выбран «лавинами» на драфте в 2018 году под общим пятым номером. Журавлев является серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

В текущем сезоне Даниил провел 49 матчей, в которых набрал восемь (1+7) очков.

Добавим, что в составе «Колорадо» выступает форвард Валерий Ничушкин.