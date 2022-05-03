Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о возможном участии Овечкина в первом матче Кубка Стэнли

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт ответил на вопрос о возможном участии российского форварда Александра Овечкина в первом матче плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Все движется в правильном направлении», - цитирует Лавиолетта североамериканский журналист Стивен Уайно.

1 мая Овечкин вернулся к полноценным тренировкам в первом звене.

Напомним, россиянин уже пропустил три встречи, но планирует быть в строю в первом матче 1/4 финала Восточной конференции, в котором «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз».

В текущем сезоне Овечкин забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач в 77 матчах лиги.