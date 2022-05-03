Овечкин собирается изучить игру Бобровского перед встречей с «Флоридой» в Кубке Стэнли

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, как его команда собирается поражать ворота голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в первом раунде Кубка Стэнли.

«Мы собираемся изучить его хайлайты, чтобы понять, как Бобровскому забивать. У них отличная команда. И это очень интересное противостояние для нас», - приводит слова Овечкина официальный русскоязычный телеграм-канал НХЛ.

Отметим, что в нынешнем сезоне 33-летний Бобровский сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата, отразил 91 процент бросков и провел три «сухие» встречи.

Что касается Овечкина, то на его счету 50 шайб и 40 голевых передач в 77 матчах лиги.