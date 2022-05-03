Передача Михеева помогла «Торонто» разгромить «Тампу» в первом матче плей-офф

В первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джейк Маззин, Остон Мэттьюз, оформивший дубль и одну из своих шайб забросивший в большинстве, Давид Кампф в меньшинстве и Митчелл Марнер.

Отметим, что в эпизоде с первой шайбой партнерам ассистировал Илья Михеев.

Таким образом, «Торонто» повел в серии 1-0.

Вторая игра пройдет 5 мая.

НХЛ. Кубок Стэнли

Западная конференция

1/4 финала

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы:

1:0 - Маззин (Каше, Михеев), 18:19

2:0 - Мэттьюз (Марнер, Таварес), 26:18 (5х4)

3:0 - Кампф (Марнер), 29:27 (4х5)

4:0 - Марнер (Райли, Мэттьюз), 36:39

5:0 - Мэттьюз (Каше, Райли), 48:16

Вратари: Кэмпбелл - Василевский.

Счет в серии: 1-0.