Передача Михеева помогла «Торонто» разгромить «Тампу» в первом матче плей-офф

В первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг».
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джейк Маззин, Остон Мэттьюз, оформивший дубль и одну из своих шайб забросивший в большинстве, Давид Кампф в меньшинстве и Митчелл Марнер.
Отметим, что в эпизоде с первой шайбой партнерам ассистировал Илья Михеев.
Таким образом, «Торонто» повел в серии 1-0.
Вторая игра пройдет 5 мая.
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
1/4 финала
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы:
1:0 - Маззин (Каше, Михеев), 18:19
2:0 - Мэттьюз (Марнер, Таварес), 26:18 (5х4)
3:0 - Кампф (Марнер), 29:27 (4х5)
4:0 - Марнер (Райли, Мэттьюз), 36:39
5:0 - Мэттьюз (Каше, Райли), 48:16
Вратари: Кэмпбелл - Василевский.
Счет в серии: 1-0.