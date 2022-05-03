Хет-трик Перрона принес «Сент-Луису» победу над «Миннесотой» в первом матче 1/4 финала Запада

В первом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд».
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых хет-триком отметился Давид Перрон, все три шайбы забросивший в большинстве. Еще одну шайбу забросил Райан О'Райли.
Таким образом, счет стал 1-0 в пользу «блюзменов».
Следующая игра пройдет 5 мая.
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция. 1/4 финала
«Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис Блюз» - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 - Перрон (О'Райли, Круг), 6:15 (5х4)
0:2 - О'Райли (Фолк, Перрон), 15:56
0:3 - Перрон (Шенн, Круг), 36:30 (5х4)
0:4 - Перрон (Круг, Саад), 52:34 (5х4)
Вратари: Флери - Хуссо.
Счет в серии: 0-1.
источник: «Советский спорт»