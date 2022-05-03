Шайба Свечникова помогла «Каролине» добить «Бостон» в первом матче четвертьфинала плей-офф Востока

В первом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своей площадке переиграл «Бостон Брюинз».
Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев отличились Сет Джарвис, Нино Нидеррайтер, Теуво Терявяйнен, Винсент Трочек и Андрей Свечников, отправивший шайбу уже в пустые ворота.
Гости ответили голом Тэйлора Холла.
Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «ураганов». Вторая игра пройдет 5 мая.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция. 1/4 финала
«Каролина Харрикейнз» - «Бостон Брюинз» - 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Голы:
1:0 - Джарвис (Славин, Коул), 36:28
2:0 - Нидеррайтер (ДиАнджело, Нечас), 38:38
2:1 - Холл (Хаула, Маккэвой), 42:53
3:1 - Терявяйнен (Трочек), 47:02
4:1 - Трочек (Доми, Пеше), 56:59
5:1 - Свечников (Ахо, Джарвис), 57:59 (п.в.).
Вратари: Раанта - Улльмарк.
Счет в серии: 1-0.