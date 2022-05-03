Драйзайтль и Макдэвид не спасли «Эдмонтон» от поражения в первом матче плей-офф Запада

В первом четвертьфинальном матче Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Лос-Анджелес Кингз» на выеде переиграли «Эдмонтон Ойлерз».

Гости одержали победу со счетом 4:3. В их составе отличились Тревор Мур, Алекс Айаффало, Брендан Лемье и Филип Дано. Хозяева ответили шайбами своих звезд Леона Драйзайтля и Конора Макдэвида, а также голом Кайлера Ямамото. Отметим, что Драйзайтль и Ямамото забросили в большинстве.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса».

Вторая игра пройдет 5 мая также в Канаде.

НХЛ. Кубок Стэнли

Западная конференция. 1/4 финала

«Эдмонтон Ойлерз» - «Лос-Анджелес Кингз» - 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Голы:

0:1 - Мур (Айаффало, Дано), 11:00

0:2 - Айаффало (Мур, Эдлер), 16:48

1:2 - Макдэвид (Нерс), 19:17

2:2 - Ямамото (Кит, Бушар), 22:39 (5х4)

2:3 - Лемье (Кемпе), 23:50

3:3 - Драйзайтль (Макдэвид, Ямамото), 29:56 (5х4)

3:4 - Дано (Дюрци, Мур), 54:46.

Вратари: Смит - Куик.

Счет в серии: 0-1.