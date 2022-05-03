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Драйзайтль и Макдэвид не спасли «Эдмонтон» от поражения в первом матче плей-офф Запада

«Кингз» обыграли «Ойлерз» и повели в серии
Драйзайтль и Макдэвид не спасли «Эдмонтон» от поражения в первом матче плей-офф Запада
03 мая 2022 09:01
автор: Александр Шульгин
автор фото: Официальный сайт ХК "Эдмонтон Ойлерз"

В первом четвертьфинальном матче Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Лос-Анджелес Кингз» на выеде переиграли «Эдмонтон Ойлерз».

Гости одержали победу со счетом 4:3. В их составе отличились Тревор Мур, Алекс Айаффало, Брендан Лемье и Филип Дано. Хозяева ответили шайбами своих звезд Леона Драйзайтля и Конора Макдэвида, а также голом Кайлера Ямамото. Отметим, что Драйзайтль и Ямамото забросили в большинстве.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса».

Вторая игра пройдет 5 мая также в Канаде.

НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция. 1/4 финала
«Эдмонтон Ойлерз» - «Лос-Анджелес Кингз» - 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
Голы:
0:1 - Мур (Айаффало, Дано), 11:00
0:2 - Айаффало (Мур, Эдлер), 16:48
1:2 - Макдэвид (Нерс), 19:17
2:2 - Ямамото (Кит, Бушар), 22:39 (5х4)
2:3 - Лемье (Кемпе), 23:50
3:3 - Драйзайтль (Макдэвид, Ямамото), 29:56 (5х4)
3:4 - Дано (Дюрци, Мур), 54:46.
Вратари: Смит - Куик.
Счет в серии: 0-1.

источник: «Советский спорт»
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Драйзайтль и Макдэвид не спасли «Эдмонтон» от поражения в первом матче плей-офф Запада
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