НХЛ рассмотрит удар игрока «Миннесоты» по ногам Бучневича

Национальная хоккейная лига планирует рассмотреть удар защитника «Миннесоты» Джареда Сперджена клюшкой по ногам российского нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича.

Об этом информирует телеканал ESPN. Напомним, что в концовке матча 32-летний канадец ударил оппонента сзади по ноге, когда тот сидел на льду. После этого эпизода Сперджен получил двухминутный штраф.

Отметим, что капитан «Миннесоты» в регулярном чемпионате текущего сезона получил всего лишь десять штрафных минут за 65 игр.

Добавим, что первый матч плей-офф завершился победой «блюзменов» со счетом 4:0.