«Ноги моей больше не будет». Валльмарк - об уходе из ЦСКА

Экс-форвард московского ЦСКА Лукас Валльмарк заявил, что больше никогда не вернется в КХЛ.

Напомним, что хоккеист расторг контракт с армейцами в начале марта. Валльмарк выплатил ЦСКА компенсацию, но права на шведа в КХЛ будут закреплены за ЦСКА до 2023 года.

«Просто хотел уйти отсюда. Когда я разговаривал с клубом, то они услышали меня, что не хочу оставаться. Расторжение контракта нанесло серьезный финансовый удар. Но я чувствовал, что не хочу быть частью этого. Ноги моей больше не будет там. Это я могу сказать», - цитирует Валльмарка SVT.

В минувшем сезоне Лукас провел 33 матча, в которых набрал 19 очков (8+11).