«Динамо» отдаст Шипачева, Войнова и Галиева в «Ак Барс» за тысячу рублей

Казанский «Ак Барс» планирует приобрести лидеров московского «Динамо».

Как сообщает «Матч ТВ», в клуб из Республики Татарстан перейдут защитник Вячеслав Войнов, а также форвары Вадим Шипачев и Станислав Галиев. Отмечается, что «Динамо» получит за хоккеистов символическую денежную компенсацию в 1000 рублей.

Добавим, что «Ак Барс» возглавит Олег Знарок. В минувшем сезоне командой руководил Дмитрий Квартальнов.

Казанский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии 1/8 финала, уступив в шести матчах «Авангарду».