Йео покинет пост главного тренера «Филадельфии»

«Филадельфия» начала поиск нового главного тренера.

Как сообщает Sportsnet, в ближайшее время «летчики» расторгнут соглашение с нынешним наставником Майком Йео. Специалист работал помощником предыдущего тренера «Филадельфии» Алена Виньо. В декабре прошлого года Йео назначили исполняющим обязанности главного тренера.

Напомним, что «Флайерз» завершили регулярный чемпионат на 15-м месте в таблице Восточной конференции, не сумев попасть в плей-офф.

«Филадельфия» стала третьей командой, которая ищет тренера в это межсезонье, также поисками нового наставника занимаются «Детройт Ред Уингз» и «Виннипег Джетс».