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Вячеслав Быков: Нужно провести мозговой штурм, чтобы ситуацию с легионерами повернуть в свою пользу

Федерации хоккея России направила в Минспорт предложение об уменьшении лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трех игроков.
03 мая 2022 17:18
автор: Александр Поволоцкий

Бывший тренер СКА Вячеслав Быков считает, что КХЛ, ФХР, Министерство спорта РФ и руководители клубов должны совместно обсудить дальнейшее развитие российского хоккея.

Добавим, что по ходу сезона клубы покинули несколько легионеров.

«Куда мы стремимся, что мы хотим – необходимо задавать эти вопросы и проводить мозговой штурм, чтобы ситуацию с легионерами мы перевернули на свою сторону и в свою пользу. Нужны действия и план работы. Кто-то же должен брать инициативу. Ждать, что какой-то дядя с улицы или какие-то иностранцы нас от чего-то спасут, нельзя. Нужен диалог, план и решения по развитию», - приводит «Метарейтинг» слова Быкова.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что в команде будут либо топовые легионеры, либо никаких.

источник: «Метарейтинг»
Это интересно:
Вячеслав Быков: Нужно провести мозговой штурм, чтобы ситуацию с легионерами повернуть в свою пользу
Федерации хоккея России направила в Минспорт предложение об уменьшении лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трех игроков.
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