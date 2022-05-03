Президент ФХР Третьяк прокомментировал низкую посещаемость матчей КХЛ в прошедшем сезоне

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал низкую посещаемость матчей КХЛ в прошедшем сезоне.

«Ну и что, что Швейцария на первом месте по посещаемости? Я не знаю, как Великобритания оказалась выше России по этому показателю. Пандемия у нас была, поэтому люди не ходили и был запрет. Неужели непонятно?» - сказал Третьяк «Чемпионату».

Средняя посещаемость матчей Континентальной хоккейной лиги упала на 63 процента по сравнению с сезоном-2019/2020 (последний сезон перед коронавирусом) и составила 2382 человека.