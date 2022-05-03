Генменеджер «Авангарда» Волков объяснил подписание Белова

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков рассказал, зачем клуб подписал соглашение с защитником Антоном Беловым.

«С уходом Алексея Емелина нашей команде был необходим опытный защитник, способный стать лидером в раздевалке. Помимо этого, Антон хорошо читает игру, умело использует свои габариты в борьбе на пятачке, силен в позиционной обороне. Он наверняка станет для молодых игроков примером профессионального отношения к делу, - приводит слова руководителя клубная пресс-служба.

Контракс с игроком рассчитан на один сезон.

Напомним, ранее 35-летний хоккеист выступал за московское «Динамо».

В минувшем сезоне экс-обладатель Кубка Гагарина «Авангард» в полуфинале Восточной конференции проиграл магнитогорскому «Металлургу».