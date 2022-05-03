ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Генменеджер «Авангарда» Волков объяснил подписание Белова

Омичи нуждались в усилении своей обороны
03 мая 2022 21:24
автор: Александр Шульгин

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков рассказал, зачем клуб подписал соглашение с защитником Антоном Беловым.

«С уходом Алексея Емелина нашей команде был необходим опытный защитник, способный стать лидером в раздевалке. Помимо этого, Антон хорошо читает игру, умело использует свои габариты в борьбе на пятачке, силен в позиционной обороне. Он наверняка станет для молодых игроков примером профессионального отношения к делу, - приводит слова руководителя клубная пресс-служба.

Контракс с игроком рассчитан на один сезон.

Напомним, ранее 35-летний хоккеист выступал за московское «Динамо».

В минувшем сезоне экс-обладатель Кубка Гагарина «Авангард» в полуфинале Восточной конференции проиграл магнитогорскому «Металлургу».

источник: ХК «Авангард»
Это интересно:
Генменеджер «Авангарда» Волков объяснил подписание Белова
Омичи нуждались в усилении своей обороны
03.05.2022 21:24
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Президент ФХР Третьяк прокомментировал низкую посещаемость матчей КХЛ в прошедшем сезоне
КХЛ заняла лишь седьмое место в Европе по этому показателю.
03.05.2022 20:54
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Вячеслав Быков: Нужно провести мозговой штурм, чтобы ситуацию с легионерами повернуть в свою пользу
Федерации хоккея России направила в Минспорт предложение об уменьшении лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трех игроков.
03.05.2022 17:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Йео покинет пост главного тренера «Филадельфии»
Ранее специалист был главным тренером «Миннесоты» и «Сент-Луиса».
03.05.2022 14:56
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Динамо» отдаст Шипачева, Войнова и Галиева в «Ак Барс» за тысячу рублей
Хоккеисты завоевали серебряные медали Олимпиады в Пекине.
03.05.2022 14:21
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Мартынов стал игроком московского «Динамо»
Защитник является воспитанником челябинской школы хоккея.
03.05.2022 13:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Ноги моей больше не будет». Валльмарк - об уходе из ЦСКА
Клуб завоевал Кубок Гагарина без шведского хоккеиста.
03.05.2022 12:49
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
НХЛ рассмотрит удар игрока «Миннесоты» по ногам Бучневича
В прошлом сезоне Сперджен занял второе место в номинации на награду «Леди Бинг Трофи».
03.05.2022 10:41
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Драйзайтль и Макдэвид не спасли «Эдмонтон» от поражения в первом матче плей-офф Запада
Драйзайтль и Макдэвид не спасли «Эдмонтон» от поражения в первом матче плей-офф Запада
«Кингз» обыграли «Ойлерз» и повели в серии
03.05.2022 09:01
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Свечникова помогла «Каролине» добить «Бостон» в первом матче четвертьфинала плей-офф Востока
Шайба Свечникова помогла «Каролине» добить «Бостон» в первом матче четвертьфинала плей-офф Востока
«Ураганы» стартовали с уверенной победы
03.05.2022 08:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ночь футбольного счастья. Как вся Россия встала с дивана и вышла на улицу в июне 2008-го
30 лет российского спорта – это не только сверхчемпионы вроде Александра Попова и гениальные тренеры вроде Татьяны Тарасовой, но и большие победы. Как в юбилейный год не вспомнить самые яркие из них?!
Назло бабушке отморозят себе уши. Как финны, шведы и латыши бьют своих ради войны с КХЛ
Руководствуясь исключительно политическими мотивами, европейские страны одна за другой лупят по карьерам своих же хоккеистов, шантажируя их санкциями за игру в российских клубах.
Светлое будущее и мрачные перспективы РПЛ в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках.
Беспредел продолжается. Как Европа взяла российский футбол в осаду — и что всё это значит
Российский футбол решили забанить еще на сезон. Такой вердикт вынес в понедельник 2 мая УЕФА, и это было очень ожидаемо.
В считанные часы Медведев может опять стать №1 в мире! Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Овечкину будет гораздо сложнее, чем в гонке за Гретцки. Расклады Кубка Стэнли в Восточной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Восточной конференции НХЛ.
Капризов крут, но шансы Тарасенко выше. Расклады Кубка Стэнли в Западной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Западной конференции НХЛ.
Великий рекорд Анчелотти и жуткий антирекорд Слуцкого. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 02.05.2022: на кону 18 590 625 рублей!
2 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Вот шайба прилетела и ага… Как в хоккее гибнут судьи, игроки и зрители
Защитные сетки за воротами лишили хоккейных болельщиков возможности ловить случайные шайбы. Однако в погоне за этим сувениром люди готовы идти... даже на смерть.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика