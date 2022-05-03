«Торонто» вызвал Овчинникова из фарм-клуба на плей-офф Кубка Стэнли

Тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифз» вызвал из своего фарм-клуба «Торонто Марлиз» российского нападающего Дмитрия Овчинникова, сообщает клубная пресс-служба.

В 2020 году 19-летний ныне хоккеист подписал с «кленовыми листьями» трехлетний контракт новичка. В России игрок известен по матчам за «Сибирь», в составе которой успел выйти на лед даже в текущем сезоне, сыграв 17 матчей в «регулярке» КХЛ и забросив одну шайбу при двух голевых передачах.

Напомним, накануне в первом четвертьфинальном матче Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Торонто» на своем льду разгромил действующего обладателя трофея «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:0. Вторая игра пройдет 5 мая также в Канаде.