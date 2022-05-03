Аскаров подписал контракт с фарм-клубом «Нэшвилла»

Голкипер питерского СКА и молодежной сборной России Ярослав Аскаров подписал пробный контракт с фарм-клубом «Нэшвилл Предаторз» - «Милуоки Эдмиралс».
Как сообщает пресс-служба «адмиралов», соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
По итогам регулярного чемпионата АХЛ «Милуоки» занял первое место в Центральном дивизионе Западной конференции и сыграет в плей-офф Кубка Колдера против «Манитубы Мус».
Напомним, в текущем сезоне Аскаров провел шесть матчей за СКА в «регулярке» КХЛ. Голкипер является серебряным призером юниорского и молодежного чемпионатов мира.