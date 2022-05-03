Аскаров подписал контракт с фарм-клубом «Нэшвилла»

Ночь футбольного счастья. Как вся Россия встала с дивана и вышла на улицу в июне 2008-го

30 лет российского спорта – это не только сверхчемпионы вроде Александра Попова и гениальные тренеры вроде Татьяны Тарасовой, но и большие победы. Как в юбилейный год не вспомнить самые яркие из них?!