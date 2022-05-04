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«Вашингтон» обыграл «Флориду» в первом матче плей-офф, Кузнецов забил гол с передачи Овечкина

Ассист в активе себе записал Дмитрий Орлов.
04 мая 2022 08:10
автор: Александр Поволоцкий

В первом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф НХЛ «Вашингтон» в гостях обыграл «Флориду».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу столичной команды, в составе которой отличились Том Уилсон, Ти Джей Оши и Ларс Эллер. Еще одна шайба на счету россиянина Евгения Кузнецова. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов записали сеье в актив по голевой передаче.

Хозяева ответили голами Сэма Беннетта и Клода Жиру. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска соперника.

Таким образом, «Вашингтон» повел в серии 1-0. Второй матч состоится 6 мая на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе.

источник: «Советский спорт»
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