Гол Малкина во втором овертайме принес «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс» в первом матче плей-офф

«Питтсбург» на выезде выиграл у «Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 4:3. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин принес команде победу точным броском на 106-й минуте. Кроме того, в его активе активе одна голевая передач.

Также в составе «пингвинов» отличились Джейк Гюнцель (дубль) и Брайан Раст.

У «Рейнджерс» голы забивали Адам Фокс, Эндрю Копп и Крис Крайдер. Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин сделал 79 сэйвов.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Питтсбурга».