«Колорадо» разгромило «Нэшвилл» в стартовом матче плей-офф, «Калгари» обыграл «Даллас»

Завершились первые матчи четвертьфиналов плей-офф Западной конференции НХЛ.
«Колорадо» разгромил на своем льду «Нэшвилл» - 7:2. В составе победителей Валерий Ничушкин отдал голевую передачу. Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин завершил матч с показателем полезности »-1».
«Калгари» дома был сильнее «Далласа» - 1:0. Автором победной шайбы стал Элиас Линдхольм.
Защитник «Калагри» Никита Задоров и российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов, Владислав Наместников и Александр Радулов очков не набрали.
Вторые матчи пройдут 6 мая.
источник: «Советский спорт»