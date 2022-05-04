Кузнецов прокомментировал свою заброшенную шайбу в матче с «Флоридой»

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался относительно своего гола в ворота «Флориды» в первом матче серии первого раунда плей-офф.

Напомним, что возле синей линии «Пантерз» Овечкин выбил шайбу у соперника, Кузнецов подхватил ее, вышел один на один с Сергеем Бобровским и забил гол. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Вашингтона».

«Все произошло очень быстро. Целился под блин Бобровского, там было немного открыто. Шайба задела голкипера, но зашла в сетку. Хоккейный бог был на моей стороне, я благодарен за это», – приводит слова Кузнецова в своем твиттере журналист Эндрю Гиллис.

Напомним, что второй матч состоится 6 мая на льду «Флориды».